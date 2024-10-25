Новая космическая технология на грани успеха или провала: что происходит с зондом NASA на орбите? Ольга ВайленкоВ последние дни внимание ученых, инженеров и просто любителей космоса приковано к экспериментальному космическому аппарату NASA, который, несмотря на свою амбициозную миссию, столкнулся с серьезными техническими трудностями.
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