Полиция Нью-Йорка готовится лишить Трампа лицензии на ношение оружия

REUTERS/Eduardo Munoz Бывшего президента США Дональда Трампа могут лишить лицензии на ношение оружия в Нью-Йорке после признания жюри присяжных виновным по обвинению в фальсификации деловой документации, сообщает телеканал CNN.
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