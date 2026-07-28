ВСУ за сутки потеряли 22 пункта управления БПЛА и 4 блиндажа от действий "Южной"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе четыре блиндажа с живой силой, 37 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.
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