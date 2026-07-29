Российская «Молния» пролетела 120 километров и уничтожила цель

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Молния» пролетел 120 километров, обходя зоны действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, и уничтожил цель — пикап Вооруженных сил Украины.
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