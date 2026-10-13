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Мусаев после второго подряд поражения «Краснодара»: «Если разберемся в раздевалке, то наладим порядок и на поле»

Мусаев после второго подряд поражения «Краснодара»: «Если разберемся в раздевалке, то наладим порядок и на поле»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал второе подряд поражение краснодарской команды.

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