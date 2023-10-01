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«Больше не сунусь туда»: «сюрприз» на трассе Приморья возмутил автомобилистов

«Больше не сунусь туда»: «сюрприз» на трассе Приморья возмутил автомобилистов

Жители Приморья возмущены состоянием дороги, на которой «дыр больше, чем асфальта». Трасса на гарнизон Воздвиженка находится в аварийном состоянии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_vdk.

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