«Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной и изначально был выше Роналду». Колосков о звездах

«Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной и изначально был выше Роналду». Колосков о звездах

Вячеслав Колосков считает Лионеля Месси и Диего Марадону звездами одной величины. «Для меня Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной, и не важно, выиграет ли он чемпионат мира.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх