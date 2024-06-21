Композитор Резида Сабитова: «Җир кендеге»ндә үзенчәлекле чара үткәрәбез

Бүген, 21 июньдә, Башкортстанның Кушнаренко районындагы Түбән Сәет авылында мәдәни чаралар оештыручы, БР «Сәхипҗамал» татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының җирле бүлекчәсе рәисе, танылган композитор Резида Сабитова җәйге кояш торгынлыгына багышланган чара уздырачак.
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