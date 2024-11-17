Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Зиборов
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"Этот русский блогер врёт о жизни в Америке". Американец выводит на чистую воду поуехавшего либерала

"Этот русский блогер врёт о жизни в Америке". Американец выводит на чистую воду поуехавшего либерала

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вы ведь помните про американца Энтони, про которого мы несколько раз уже рассказывали? Мы когда это видео посмотрели, то на секунду в голову пришла очень странная, но забавная мысль: "Дожили.

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