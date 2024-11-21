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Поведение шимпанзе, отличающееся дружелюбием, является примером для подражания

Поведение шимпанзе, отличающееся дружелюбием, является примером для подражания

Шимпанзе: Социальные связи через игровое поведение Исследование, проведенное в природном заповеднике Чимфунши (Замбия), выявило, что игровое поведение и уход за другими шимпанзе способствуют укреплению социальных связей и гармонии внутри группы.

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