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Пегула в Чарльстоне отыграла 4 матчбола у Азаренко и вышла в полуфинал, где встретится с Касаткиной

Пегула в Чарльстоне отыграла 4 матчбола у Азаренко и вышла в полуфинал, где встретится с Касаткиной

Определилась соперница Дарьи Касаткиной в 1/2 финала турнира, проходящего в США. В субботу Касаткина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая занимает 5-е место в рейтинге WTA и «посеяна» в Чарльстоне под 1-м номером.

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