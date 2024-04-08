"В каждом утре ищи позитив И день твой пройдëт на веселый мотив!" Этими шуточными строчками встречаем новый день и пишем план на сегодня: - улыбаться - работать легко и продуктивно -гулять - баловать себя вкусненьким - встречаться с друзьями Пусть всë задуманное обязательно сбудется! Весеннего настроения, друзья! 💖🌸🍃 С Днëм рождения всех, кто родился в прекрасный день 8 апреля!🎂 Чудесного вам праздника, щедрого застолья с родными и друзьями, прекрасных поздравлений и замечательных подарков!.