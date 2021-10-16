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США захотели откупиться от нанесения удара по мирным жителям в Кабуле

США захотели откупиться от нанесения удара по мирным жителям в Кабуле

Власти США предложили выплату компенсаций родственникам погибших при ударе американских беспилотников в афганском Кабуле 29 августа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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