Огромные слизни, имеющие оранжевый окрас, заполонили европейскую часть России. В эфире радио «КП» руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как бороться с вредителями.
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