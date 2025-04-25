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Офтальмолог предупредил об опасности неправильного ношения контактных линз

Офтальмолог предупредил об опасности неправильного ношения контактных линз

Ношение линз во время простуды может быть крайне опасным. В последние годы значительно увеличилось количество пациентов с воспалительными заболеваниями глаз и язвами роговицы, вызванными неправильным уходом за линзами.

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