Офтальмолог предупредил об опасности неправильного ношения контактных линз

Ношение линз во время простуды может быть крайне опасным. В последние годы значительно увеличилось количество пациентов с воспалительными заболеваниями глаз и язвами роговицы, вызванными неправильным уходом за линзами.
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