40 % пользователей VK Мессенджера записывают аудиосообщения

Из пресс-релиза VK Мессенджера, полученного редакцией «Ленты.ру», следует, что 40 процентов пользователей активно записывают и отправляют аудиосообщения, и некоторые из них отправляют более 100 голосовых сообщений еженедельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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