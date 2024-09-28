Показом школьникам видео с абортом заинтересовалась прокуратура

Детям показали аборт во всех деталях.фото: edu.gov.ru--> Прокуратура и минздрав Сахалина проводят проверку по факту демонстрации ученикам одной из школ города Оха ролика с процессом медицинского прерывания беременности.
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