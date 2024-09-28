ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 702 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Нуда... Никто не учуял запаха. И главное ни у кого даже голова не заболела до самого утра.  Врут правоохранители, явн...Отец погибших от ...
  • Василий Кулаков
    Вот и главное в деле- нашли крайнего...следствие вели ЗНАТОКИ!Отец погибших от ...
  • Сергей Евсеенко
    Лучше бы запретил покупать на них билетыМаксим Галкин* за...

Показом школьникам видео с абортом заинтересовалась прокуратура

Показом школьникам видео с абортом заинтересовалась прокуратура

Детям показали аборт во всех деталях.фото: edu.gov.ru--> Прокуратура и минздрав Сахалина проводят проверку по факту демонстрации ученикам одной из школ города Оха ролика с процессом медицинского прерывания беременности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх