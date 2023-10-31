ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж и жена должны совместно зарабатывать или только муж?

Муж и жена должны совместно зарабатывать или только муж?

В общем к чему вопрос. Меня воспитывали всегда что муж и жена должны вместе зарабатывать, работать ради поддержания семьи.

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Комментарии
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Вера Федорова
Ну, так ведь, маткой тоже надо уметь пользоваться правильно 🤗.
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15 час.
Ольга Гусева
Хватит о себе рассказывать всем. Это совершенно никому не интересно. Вы как тот попугай. Научитесь уже говорить и другие слова. Такой скудный словарный запас.. Одно и то же. Почитайте книги лучше..
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9 час.
Владимир Соколов
баба всегда права)) если она не права, то читай начало))😂
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1 час.

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