Муж и жена должны совместно зарабатывать или только муж?

Ну, так ведь, маткой тоже надо уметь пользоваться правильно 🤗.

Ольга Гусева

Хватит о себе рассказывать всем. Это совершенно никому не интересно. Вы как тот попугай. Научитесь уже говорить и другие слова. Такой скудный словарный запас.. Одно и то же. Почитайте книги лучше..