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Русская Семёрка

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Зачем Шаляпин устроил бал для пленных немцев

Среди историй о Федоре Шаляпине эта — одна из самых цепких: в разгар Первой мировой войны величайший бас России якобы устроил праздник для пленных немцев — пел им, угощал, веселил врагов, пока русские солдаты умирали в окопах.

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