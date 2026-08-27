Зачем Шаляпин устроил бал для пленных немцев

Среди историй о Федоре Шаляпине эта — одна из самых цепких: в разгар Первой мировой войны величайший бас России якобы устроил праздник для пленных немцев — пел им, угощал, веселил врагов, пока русские солдаты умирали в окопах.
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