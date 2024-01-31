Синоптик пообещала жителям Москвы рекордную температуру для 1 февраля

1 февраля температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму, который для этой даты составляет +3,1 градуса и принадлежит 2015 году<strong>В четверг, 1 февраля, температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта.