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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Шанхая» Артюхин: «Отмели кандидатуру Гусева в какой-то момент. Много факторов – финансовых и игровых. Решили, что он не поможет нам»

Генеральный менеджер « Шанхай Дрэгонс » Евгений Артюхин рассказал, почему клуб отказался от возможности подписания нападающего Никиты Гусева.

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