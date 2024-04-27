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Городской миф об аллигаторах в канализации оказался правдой: их сняли на видео

Городской миф об аллигаторах в канализации оказался правдой: их сняли на видео

Группа рабочих обнаружила подтверждение городской легенды о живущих в коллекторах аллигаторах. Они спустили для обследования трубы робота с камерой и неожиданно для себя столкнулись с полутораметровой рептилией, что удалось заснять на видео.

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Комментарии
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ИХ
Ирина Храмцова
Бедные крокодилы, нет там простора , в канализации, им, наверное снятся родные озера и реки.
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