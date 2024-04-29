Элитное подразделение ВСУ «Рейнджеры» уничтожено у Часов Яра

Анастасия Гончарова

Убивайте парни всю эту сатанинскую нечисть и натовскую мерзость ,пусть это будет их последний шаг в этой жизни!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺