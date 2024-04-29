Российские военные на Авдеевском направлении уничтожили сразу два элитных подразделения ВСУ. В жилой застройке поселка Керамик в результате встречного стрелкового боя была зажата и ликвидирована группа подразделения специального назначения «Белые волки» из состава ЦСО «А» СБУ.
Элитное подразделение ВСУ «Рейнджеры» уничтожено у Часов Яра
Комментарии
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Анастасия Гончарова
Убивайте парни всю эту сатанинскую нечисть и натовскую мерзость ,пусть это будет их последний шаг в этой жизни!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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7 час.
Валерий Евстафьев
Рейнджер, англ. ranger - бродяга, странник; укр. мандрівник. Ребята, надерите им мандривку, чтобы не бродяжили против русских с оружием.
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3 час.
Игорь Егоров
Этих просто надо уничтожать, безжалостно.
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3 мин.
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