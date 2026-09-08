Тихий сверхзвук всё ближе: сверхзвуковой самолёт NASA X-59 совершил 25 полётов и подошёл к самому важному этапу экспериментальной программы

Дальше — проверка на громкость при переходе на сверхзвуковые скорости Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59 выполнил уже 25 испытательных полетов и успешно подтвердил ключевые расчеты по устойчивости, управляемости и прочности конструкции.
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