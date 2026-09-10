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Сергунина рассказала о стенде Москвы на Международном фестивале молодежи

Сергунина рассказала о стенде Москвы на Международном фестивале молодежи

ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко На Международном фестивале молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, столица представит стенд "Москва – город будущего", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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