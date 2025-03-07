Игровые OLED-мониторы LG Tandem обещают 1500 нит и на 65% большую яркость SDR

LG G5 и его тандем OLED-панелей будет представлен в этом месяце, но компания LG Display также подтвердила некоторые подробности о своих грядущих игровых мониторах, которые получат преимущества современной технологии панелей.
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