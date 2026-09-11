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Путин: страны БРИКС за пять лет произвели более 40% мирового ВВП против 29% у G7

Путин: страны БРИКС за пять лет произвели более 40% мирового ВВП против 29% у G7

Страны БРИКС за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП по сравнению с 29% у «большой семёрки», заявил на пленарном заседании Делового форума БРИКС российский лидер Владимир Путин.

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