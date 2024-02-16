Тренер "Вашингтона" Карбери: Овечкину требуется морально отойти от хоккея

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что отдых в середине сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) помог российскому нападающему и капитану команды Александру Овечкину переломить неудачную серию.
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