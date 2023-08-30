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Мужская сборная России по волейболу победила Беларусь в ретроматче

Россияне победили со счетом 3-0 (15:5, 15:23, 15:8). Встреча, прошедшая в Москве, была посвящена 100-летию отечественного волейбола.

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