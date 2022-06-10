Жалгас Жумагулов о бое с Молиной: «10 раз пересмотрел свой бой»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов на своей странице в социальных сетях прокомментировал решение судей в последнем бою в UFC, в котором он проиграл раздельным решением американцу Джеффу Молине: «Раз 10 пересмотрел свой бой, я его не проиграл.