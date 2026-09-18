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Крымская газета

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В Крыму цены в августе снизились на 1,46%

В Крыму цены в августе снизились на 1,46%

Цены в Республике Крым в августе 2026 года, по данным Росстата, снизились на 1,46% к июлю. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Республике Крым.

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