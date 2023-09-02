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Олаф Шольц получил травму при падении во время пробежки

Олаф Шольц получил травму при падении во время пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму лица при падении во время пробежки. Об этом сообщает газета Frankfurter Rundschau.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Как и дед - Спотыкач старался убежать от действительности, но не получается! Шольц предал свою нацию интересам США и немцы видимо согласны в большинстве. Сара вот ещё борется с проявлениями фашизма, организует свою партию, что то и будет лет через пять. Платформа экономики Германии сильна и сегодня все почивают на лаврах. А что далее?
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