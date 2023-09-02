Олаф Шольц получил травму при падении во время пробежки

Геннадий Бережнов

Как и дед - Спотыкач старался убежать от действительности, но не получается! Шольц предал свою нацию интересам США и немцы видимо согласны в большинстве. Сара вот ещё борется с проявлениями фашизма, организует свою партию, что то и будет лет через пять. Платформа экономики Германии сильна и сегодня все почивают на лаврах. А что далее?