Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму лица при падении во время пробежки. Об этом сообщает газета Frankfurter Rundschau.
Олаф Шольц получил травму при падении во время пробежки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Как и дед - Спотыкач старался убежать от действительности, но не получается! Шольц предал свою нацию интересам США и немцы видимо согласны в большинстве. Сара вот ещё борется с проявлениями фашизма, организует свою партию, что то и будет лет через пять. Платформа экономики Германии сильна и сегодня все почивают на лаврах. А что далее?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии