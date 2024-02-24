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ООН сменит американскую прописку? Конгрессмен США выступил на стороне русских

ООН сменит американскую прописку? Конгрессмен США выступил на стороне русских

В Штатах неожиданно предложили избавиться от ООН.Американский конгрессмен Мэтт Гётц внезапно выдал очевидные вещи: штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, да и вообще из Штатов нужно переносить, а саму организацию – либо разгонять, либо сильно урезать ей финансирование.

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