ООН сменит американскую прописку? Конгрессмен США выступил на стороне русских

В Штатах неожиданно предложили избавиться от ООН.Американский конгрессмен Мэтт Гётц внезапно выдал очевидные вещи: штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, да и вообще из Штатов нужно переносить, а саму организацию – либо разгонять, либо сильно урезать ей финансирование.