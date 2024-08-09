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Мы соседи по планете

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Плохой маникюр, целлюлит и другие женские «недостатки», на которые мужчинам наплевать

Плохой маникюр, целлюлит и другие женские «недостатки», на которые мужчинам наплевать

Девушки, давайте будем честны друг с другом: все те процедуры, которые вы регулярно делаете дома и в салонах красоты, это ведь не только для себя любимых? Вероятно, любая дама хочет хорошо выглядеть в глазах своего мужчины, но многие прикладывают для этого слишком много усилий.

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