Плохой маникюр, целлюлит и другие женские «недостатки», на которые мужчинам наплевать

Девушки, давайте будем честны друг с другом: все те процедуры, которые вы регулярно делаете дома и в салонах красоты, это ведь не только для себя любимых? Вероятно, любая дама хочет хорошо выглядеть в глазах своего мужчины, но многие прикладывают для этого слишком много усилий.