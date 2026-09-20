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Царьград

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Зеленский одобрил новые дальнобойные удары по России

Зеленский одобрил новые дальнобойные удары по России

Владимир Зеленский сообщил, что согласовал проведение новых дальнобойных ударов по России в качестве ответа на удары ВС России по территории Украины.

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