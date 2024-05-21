Мишустин вывел на серьезный разговор олигархов

Современные IT-технологии, внедрение отечественного софта — то, чему несколько лет назад не уделялось серьезного внимания, но без чего сегодня невозможно ни развитие промышленности, ни технологический суверенитет.
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