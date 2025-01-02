✅ В Крыму за год восстановили более 60 километров тротуаров «В Керчи было уложено порядка 30 километров новых тротуарных дорожек, восстановлены старые.
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✅ В Крыму за год восстановили более 60 километров тротуаров «В Керчи было уложено порядка 30 километров новых тротуарных дорожек, восстановлены старые.