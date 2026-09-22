В Москве начали испытывать пятый беспилотный трамвай

Пятый беспилотный «Львенок-Москва» появился на трамвайных маршрутах столицы. Испытания проходят на Краснопресненской сети: по маршруту № 10 трамвай следует беспилотно, а на остальных под контролем водителя собирает данные и изучает местность.
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