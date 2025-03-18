smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    А  высоким чинам из Генштаба, сдавшим Суджу в августе 2024 присвоить звания "генерал-позор".В Госдуме РФ пред...
  • Константин Самарин
    А куда-ж эти польские наемники делись, если нас уверяют, что все оккупанты блокированы в котлах, и их уничтожают, есл...Жительница Суджи ...
  • Константин Самарин
    А Путин все с Эрдоганом заигрывает...Да никогда Турция не была ни союзником ни партнером России. Это враг, беспринцип...Турция заявила, ч...

Река Буг может вскоре расширить границы Белоруссии за счет Польши

Река Буг может вскоре расширить границы Белоруссии за счет Польши

Изменить польско-белорусскую границу в результате воздействия на овраг возле монастыря в Яблочно может в ближайшее время поток реки Буг, заявил Томаш Маковский из областного управления водного хозяйства в Люблине, 18 марта сообщает RMF FM.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх