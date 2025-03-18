Река Буг может вскоре расширить границы Белоруссии за счет Польши

Изменить польско-белорусскую границу в результате воздействия на овраг возле монастыря в Яблочно может в ближайшее время поток реки Буг, заявил Томаш Маковский из областного управления водного хозяйства в Люблине, 18 марта сообщает RMF FM.
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