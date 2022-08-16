На севере Москвы вылетевшее на тротуар такси сбило женщину и 8-летнего ребенка

Вчера в Северном административном округе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси. По данным столичной Госавтоинспекции, в 21:35 водитель такси «Kia Rio» столкнулся с автомобилем «BMW» во время поворота в направлении дворового проезда.
Вчера в Северном административном округе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси. По данным столичной Госавтоинспекции, в 21:35 водитель такси «Kia Rio» столкнулся с автомобилем «BMW» во время поворота в направлении дворового проезда.
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