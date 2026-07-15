Русские на Кипре: как живут на острове наши соотечественники

Многие россияне, хотя бы раз отдохнувшие на Кипре, задумываются о переезде на этот остров. Прекрасный климат, рельефная местность, высокий уровень безопасности и близость местного менталитета к отечественному ‒ это основные причины, побуждающие к эмиграции.