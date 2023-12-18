БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эстония решила стать владычицей морскою

Эстония решила стать владычицей морскою

Пытаясь закрыть Балтийское море для России, эстонцы могут закрыть его для всех Ирина Гусева Фото: AP/TASS Материал комментируют: Дмитрий Лабин Николай Межевич Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, позволяющий останавливать в некоторых случаях суда за пределами территориальных вод страны.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Это где? эстония?
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7 час.
Алекс Сэм
Если попытаются захватить наш корабль то не станет Эстонии, а станет Эстонская область в составе России, а беглые эстонцы составят конкуренцию хохлам за миску супа в Евросоюзе.
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3 час.

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