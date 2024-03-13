Таможня потребовала у тысяч россиян доплатить за купленные автомобили

Российские владельцы автомобилей, решившие сэкономить на приобретении иностранных машин через частных посредников, столкнулись с неожиданными проблемами Им придется уплатить повышенные суммы утилизационного сбора, варьирующиеся от 300 до 840 тыс.
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