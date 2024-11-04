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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Элерс набрал 474-е очко в НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди игроков из Дании. Он обошел Франса Нильсена

Форвард «Виннипега» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  На счету 28-летнего нападающего стало 17 (8+9) очков в 12 играх в текущем сезоне.

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