Instagram меняется с 3-минутными роликами и прямоугольными сетками профилей

В эти выходные в Instagram произойдет ряд изменений, которые сделают его гораздо более похожим на TikTok, который может стать темным в США в воскресенье, поскольку Верховный суд принял решение в пользу закона о запрете приложения, если материнская компания ByteDance не будет его продавать.
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