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Медведев прокомментировал обращение НПО Сороса в МУС за его арестом

Медведев прокомментировал обращение НПО Сороса в МУС за его арестом

Подобные новости лишь ещё больше мотивируют продолжать борьбу с неонацистами и их пособниками, отметил экс-президент России в ответ на сообщения об обращении против него в МУС.

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