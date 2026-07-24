Канада вложила $40,5 млн в создание микрореакторов для Арктики

Федеральное финансирование позволит построить демонстрационный образец и приблизить развёртывание автономных ядерных энергетических установок для удалённых северных районов к 2030 годуКанадская компания Canadian Strategic Missions Corporation (CSMC) получила $4,5 млн от Федерального агентства экономического развития Южного Онтарио (FedDev Ontario) на разработку микрореактора для работы в Арктике.