Блогер Блиновская обжаловала доначисление ей более миллиарда рублей налогов

Основательница «Марафона желаний» и блогер Елена Блиновская обжаловала решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, которое привело к начислению ей более 1 миллиарда рублей налогов.
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