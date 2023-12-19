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Дюшен с 2+1, Кросби с 1+1 и Терри с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – форвард «Анахайма» Трой Терри с 2 (1+1) очками в матче с «Детройтом» (4:3).

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