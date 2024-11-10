Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Среди них разве есть психически здоровые?Феминистки против...
  • Сергей Трофимов
    финимистки это невостребованные проститутки и идиотки от которых отворачиваются мужчины в общем это мусор от которого...Феминистки против...
  • валерий тишков
    Вот и действуйте в "рамках" заселяйте больше.МОМ тоже подписан.Вопрос суверените...

Светлоликая печаль или мечты сбываются

Светлоликая печаль или мечты сбываются

Занятно наблюдать, как светлоликая общественность реагирует на победу Трампа в США. И если реакцию местных эльфов ещё понять можно, то поведение релокантов, покинувших так ненавистную им Россию, совершенно необъяснимо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх